Ufficiale Coppa Italia, che fatica per il Genoa: batte all’87’ il Sudtirol e vola agli ottavi

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Un colpo di testa di Vasquez all'87' regala al Genoa la vittoria sul Sudtirol e la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia.

È Vasquez l'uomo della qualificazione del Genoa. Il difensore rossoblù decide all'87' la sfida contro il Sudtirol con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, firmando il secondo gol consecutivo e regalando alla squadra di Daniele De Rossi l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove ad attenderla ci sarà l'Inter a San Siro. Una vittoria arrivata al termine di una gara combattuta, nella quale il Genoa ha costruito diverse occasioni soprattutto dopo una prima fase di studio. Baldanzi è il primo a rendersi pericoloso dopo un batti e ribatti in area, ma trova la deviazione di un difensore. Poco dopo Drameh impegna Plizzari da posizione defilata, mentre ci provano ancora Baldanzi e Wiafe senza trovare la rete. Il Sudtirol risponde al 35' con Anghelé, che calcia alto, prima della conclusione dalla distanza di Amorim respinta sopra la traversa da Plizzari.

Vasquez decisivo nel finale: il Genoa sfida l'Inter

La ripresa si apre con una grande occasione per il Sudtirol: Federico Davi sfonda sulla destra e calcia in diagonale, ma Stolz salva il Genoa. I rossoblù reagiscono aumentando la pressione e vanno vicini al vantaggio con Vitinha e Mitaj, quest'ultimo fermato da Plizzari. Anche la squadra di Possanzini ha però una chance importante con Burnete, la cui conclusione viene deviata in corner da Otoa. Poco dopo Simone Davi colpisce la traversa con una conclusione dalla distanza, ma l'azione era stata precedentemente fermata per fuorigioco. Nel finale il Genoa torna a spingere con maggiore convinzione e, all'87', trova il gol decisivo: Puczka batte il calcio d'angolo e Vasquez svetta di testa, battendo Plizzari. Il Genoa può così festeggiare la qualificazione agli ottavi, con la sfida contro l'Inter a San Siro già nel mirino.