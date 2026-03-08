Bologna-Verona, le formazioni ufficiali: tornano dal 1' Odgaard e Orban

Ufficiale

Bologna-Verona, le formazioni ufficiali: tornano dal 1' Odgaard e OrbanTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:20Serie A
di Antonio Noto

Allo stadio Dall'Ara alle ore 15 si gioca Bologna-Hellas Verona, match valido per il 28° turno di Serie A. Di seguito le due formazioni ufficiali scelte rispettivamente da taliano e Sammarco:

BOLOGNA (4-3-3): Skurupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Rowe, Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Bernardeschi, Casale, Lykogiannis, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez. Allenatore: Vincenzo Italiano.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Belghali, Sarr, Suslov, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al Musrati. Allenatore: Paolo Sammarco.