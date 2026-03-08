Serie A, la classifica il Milan a -7 dall'Inter! Il Napoli resta a -4 di rossoneri
Il Milan riapre il campionato. L'Inter inciampa ancora in uno scontro diretto e rimette tutto in discussione, proprio quando lo Scudetto sembrava per la prima volta davvero a tiro dei nerazzurri. Il gol di Estupinan, eroe insperato del derby, vale il -7 in classifica per il Diavolo: ora l'Inter dovrà gestire il vantaggio con tutto il peso psicologico di una sfida che ha lasciato strascichi. Il Napoli invece resta a -4 dai rossoneri che poi dovranno ancora far visita a Fuorigrotta. Di seguito la classifica aggiornata:
La classifica di Serie A
Inter 67 punti (28 partite giocate)
Milan 60 (28)
Napoli 56 (28)
Roma 51 (28)
Como 51 (28)
Juventus 50 (28)
Atalanta 46 (28)
Bologna 39 (28)
Sassuolo 38 (27)
Udinese 36 (28)
Lazio 34 (27)
Parma 34 (28)
Cagliari 30 (28)
Genoa 30 (28)
Torino 30 (28)
Lecce 27 (28)
Fiorentina 25 (28)
Cremonese 24 (28)
Hellas Verona 18 (28)
Pisa 15 (28)
