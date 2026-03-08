Milan, Allegri predica calma: "Inter ha 7 punti di vantaggio ed è la più forte"
(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "L'Inter ora ha 7 punti di vantaggio ed è la più forte: noi siamo stati molto bravi, potevamo essere più lucidi negli ultimi trenta metri ma dobbiamo essere contenti perché abbiamo allungato. Abbiamo lavorato 6-7 mesi per arrivare a marzo al meglio: ora ci sono le partite che contano e si decide la stagione": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Milan nel derby. "Cardinale è venuto nello spogliatoio - racconta l'allenatore rossonero a Dazn -, ci ha fatto molto piacere: sappiamo che non abbiamo raggiunto nessun obiettivo, dobbiamo continuare a lavorare.
Ora c'è una vittoria in meno per il nostro obiettivo". (ANSA).
