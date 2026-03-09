Juve, che flop David: l’attaccante canadese non segna da 40 giorni

Nella Juventus tornata a correre in campionato e pienamente in lotta per un posto nella prossima Champions League, c’è però un caso che continua a far discutere: quello di Jonathan David. L’attaccante canadese sta attraversando un periodo complicato e non riesce a ritrovare la via del gol.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ultimo centro dell’attaccante risale al primo febbraio contro il Parma. Da allora il bomber bianconero non è più riuscito a sbloccarsi e le difficoltà sembrano riguardare soprattutto l’aspetto mentale, più che quello tecnico.

La situazione è apparsa evidente anche nell’ultima gara di campionato: Luciano Spalletti ha infatti deciso di sostituirlo all’intervallo nella sfida di sabato contro il Pisa. Dopo il cambio, la Juventus ha mostrato segnali di crescita nel gioco.