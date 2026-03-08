Inter, altro flop negli scontri diretti! Il Milan vince 1-0: si riapre la lotta Scudetto?

vedi letture

Il derby della Madonnina poteva essere uno spartiacque nella lotta al titolo ed in effetti potrebbe aver riaperto tutto con la vittoria del Milan per 1-0 dopo una partita ben giocata dai rossoneri. Come da copione, è stato Bastoni il più fischiato dal pubblico rossonero che l'ha accompagnato dal riscaldamento a ogni pallone toccato, retaggio di quanto avvenuto con Kalulu in Inter-Juventus. Un altro grande risultato per Allegri: nei nove scontri diretti giocati fino a oggi contro le prime sette in classifica i rossoneri hanno centrato cinque successi e quattro pareggi, segno di grande forza e carattere quando il valore dell'avversario cresce.

Milan-Inter 1-0: la partita

A sbloccarla è Estupinan al 35': un potente mancino che vale l'1-0 del Milan, concretizzando il classico principio del gol sbagliato, gol subito dopo che Mkhitaryan aveva trovato la risposta di Maignan. Nella ripresa l'Inter cambia pelle: pressing alto, forcing continuo, Milan costretto a una lenta ritirata nella propria area. I rossoneri non la chiudono con Leao ed i nerazzurri dominano territorialmente ma non sfondano: Dimarco spreca la chance più nitida calciando male da buona posizione. Col passare dei minuti, la confusione fa il gioco del Milan. Nel finale concitato, espulso un membro dello staff di Allegri e brividi per un possibile tocco di mano di Ricci in area, giudicato non punibile. Al triplice fischio, però, è festa rossonera. Un successo fondamentale per tenere vivo un campionato che sembrava già scritto.