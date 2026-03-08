Brusca frenata per la Roma: il Napoli allunga! + 5 sulla zona Champions, la classifica
Vittoria pesante per il Genoa, che supera 2-1 la Roma e conquista tre punti fondamentali nella lotta salvezza. Con questo successo i rossoblù si portano momentaneamente a sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione della Serie A, dove al momento il 18° posto è occupato dalla US Cremonese ferma a quota 24 punti dopo le gare domenicali.
Passo falso invece per la Roma guidata da Gian Piero Gasperini, che resta a 51 punti insieme al Como 1907. Alle loro spalle si avvicina la Juventus FC, ora distante solo una lunghezza. In questo scenario sorride il Napoli, che mantiene cinque punti di vantaggio sui giallorossi consolidando la propria posizione al terzo posto. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.
Inter 67 punti (27 partite giocate)
Milan 57 (27)
Napoli 56 (28)
Roma 51 (28)
Como 51 (28)
Juventus 50 (28)
Atalanta 46 (28)
Bologna 39 (28)
Sassuolo 38 (27)
Udinese 36 (28)
Lazio 34 (27)
Parma 34 (28)
Cagliari 30 (28)
Genoa 30 (28)
Torino 30 (28)
Lecce 27 (28)
Fiorentina 25 (28)
Cremonese 24 (28)
Hellas Verona 18 (28)
Pisa 15 (28)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro