Brutta Inter a San Siro, il Lecce incerottato tiene: 0-0 al 45'
TuttoNapoli.net
Il primo tempo di Inter-Lecce si chiude sullo 0-0, con Chivu che lascia inizialmente in panchina Dimarco, Lautaro e Luis Henrique per gestire le energie. Di Francesco, condizionato da assenze e squalifiche, lancia subito Gandelman tra i titolari. L’Inter tiene più il possesso, ma il Lecce si difende con ordine e prova a ripartire con personalità.
Le occasioni migliori sono nerazzurre, con Bonny che impegna Falcone, ma senza trovare il gol. Decisivi anche due episodi VAR: Thuram ammonito per simulazione e rigore prima assegnato poi revocato per un contatto Veiga-Bonny. Nel finale grande chance per il Lecce con Sottil in contropiede, che sfiora il vantaggio prima dell’intervallo.
Meret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli
