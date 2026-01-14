Milan, Allegri: “Scudetto? Impossibile che la Juve rimanesse fuori”

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - "Fullkrug è fuori con Pavlovic. Pavlovic ha 9 punti in testa, Fullkrug ha questo pestone sul dito che lo terrà fuori oggi, speriamo per domenica, altrimenti con la Roma": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Como. Leao invece "sta bene". Il Milan è in piena corsa per i vertici della classifica ma gli ultimi due pareggi non hanno convinto. "Durante la stagione c'è un momento in cui c'è una flessione, chiamiamola così, ma non è una flessione. E se anche lo fosse va affrontata con grande equilibrio.

Non è che domani a Como finisce la stagione: bisogna mantenere equilibrio - sottolinea Allegri -, nervi saldi e spalle larghe. Era impossibile che la Juve rimanesse fuori dalle prime quattro. È normale che il campionato sia così. Poi a fine campionato è normale che qualcuno dovrà stare fuori. Spero gli altri, non noi". (ANSA).