CLASSIFICA - L'Inter va in fuga! +6 su Napoli e Milan, rossoneri con una gara in meno

CLASSIFICA - L'Inter va in fuga! +6 su Napoli e Milan, rossoneri con una gara in meno
Ieri alle 22:51Serie A
di Antonio Noto

All'Inter basta un gol di Pio Esposito per battere il Lecce, conquistare i tre punti nel recupero della sedicesima giornata di Serie A e allungare in vetta alla classifica. I nerazzurri si portano a +6 su Milan (una gara in meno, da recuperare domani contro il Como) e Napoli. I salentini, invece, restano al quartultimo posto, fermi a 17 punti. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.
1. Inter 46
2. Milan 40*
3. Napoli 40
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34*
7. Atalanta 31
8. Lazio 28
9. Bologna 27*
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 22
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17
18. Fiorentina 14
19. Verona 13*
20. Pisa 13

* una partita in meno