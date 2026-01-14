Ufficiale

Parma, che debutto per Rinaldi! Ferma il Napoli e si aggiudica il premio di MVP

Oggi alle 21:40Serie A
di Antonio Noto

Debutto assoluto in Serie A per Filippo Rinaldi, portiere classe 2002 del Parma, che una prestazione maiuscola ferma il Napoli al Maradona. L'estremo difensori dei ducali è l'MVP del recupero della 16ª giornata di Serie A e al termine della gara viene premiato dalla Lega con il Panini Player Of The Match.

Di seguito il post pubblicato sui propri canali social dalla Lega Serie A.