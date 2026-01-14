L'Inter è campione d'inverno, ma che fatica col Lecce: la decide Pio Esposito

L’Inter batte il Lecce 1-0 nel recupero della 16ª giornata e conquista matematicamente il titolo di campione d’inverno della Serie A 2025/26. Chivu sceglie un ampio turnover, mentre Di Francesco deve fare i conti con diverse assenze e lancia Gandelman dal primo minuto. Il primo tempo è equilibrato e povero di occasioni, con l’Inter poco incisiva e il Lecce ordinato, mentre a prendersi la scena sono soprattutto alcuni episodi arbitrali, incluso un rigore prima concesso e poi revocato ai nerazzurri.

Nella ripresa l’Inter alza il ritmo e sfiora più volte il vantaggio, trovando però un Falcone attento. Il Lecce prova a colpire in ripartenza, ma al 78’ arriva il gol decisivo: Pio Esposito fa sponda, Lautaro conclude e sulla respinta del portiere è ancora il giovane attaccante a ribadire in rete. Nel finale i nerazzurri controllano il risultato e portano a casa una vittoria pesante, che vale il primato al giro di boa del campionato.