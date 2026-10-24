Ufficiale Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Pisacane e Palladino

Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali dell'ottava giornata di Serie A: tutte le scelte di Pisacane e Palladino.

Si apre alla Domus Arena di Cagliari il sabato dell'ottava giornata di Serie A, con i padroni di casa pronti ad affrontare il Bologna in una sfida che mette di fronte due squadre alla ricerca di riscatto. Il Cagliari di Fabio Pisacane vuole reagire alla sconfitta rimediata contro il Monza, mentre il Bologna di Raffaele Palladino è chiamato a rialzarsi dopo il ko contro l'Inter. I rossoblù sardi scendono in campo con il 4-3-2-1, affidandosi a Maldini e Massolin alle spalle dell'unica punta Mendy. Gli emiliani rispondono con il 3-4-2-1: Bernardeschi e Cambiaghi agiranno a supporto di Odgaard, mentre Ferguson e Pobega formeranno la coppia centrale di centrocampo.

Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali dell'ottava giornata di Serie A



CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Winks, Romano, Adopo; Massolin, Maldini; Mendy.

A disposizione: Sherri, Radunovic, Kofler, Aurelio, Mina, Sugawara, Gagliardini, Liteta, Sulev, Fazzini, Kevin Carlos, Nzola, Ciervo, Sugamele, Fadera.

Allenatore: Fabio Pisacane.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard.

A disposizione: Happonen, Pessina, Alhassane, De Silvestri, Heggem, Helland, Vitik, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro, Enem, Mbangula, Dovbyk.

Allenatore: Raffaele Palladino.