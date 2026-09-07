Ufficiale Cagliari-Lecce, le formazioni: Di Francesco lancia subito i nuovi acquisti

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Alle ore 18:30 scendono in campo Cagliari e Lecce, protagoniste della penultima partita della 3^ giornata di Serie A.

Le scelte di Pisacane e Di Francesco

Troviamo in campo più o meno tutti gli uomini attesi, con il Cagliari che deve fare i conti con qualche assenza di troppo e Pisacane per questo ripropone il tridente con Mendy punta e Fazzini e Maldini ai suoi lati. Le novità sono perlopiù in casa Lecce, dove Di Francesco regala la prima da titolare ai nuovi acquisti degli ultimi giorni di calciomercato estivo, il centrocampista Ilic e l'attaccante esterno Monteiro. Di seguito le formazioni ufficiali.

Cagliari (4-3-2-1) Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Deiola, Obert; Adopo, Romano, Winks; Fazzini, Maldini; Mendy. A disposizione: Sherri, Radunovic, Felici, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Akarakiri, Sulev, Sugamele, Grandu, Fadera, Massolin. Allenatore: Fabio Pisacane.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Monteiro. A disposizione: Bleve, Penev, Dembele, Ndaba, Siebert, Fatah, Fofana, Berisha, N'Dri, Maleh, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Scott. Allenatore: Eusebio Di Francesco.