Ufficiale
Fiorentina, ecco il ribaltone in panchina: annunciato il nuovo allenatore
TuttoNapoli.net
Il comunicato: "ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola".
Adesso è anche ufficiale, Paolo Vanoli torna alla guida della Fiorentina dopo tre mesi dal momento del suo addio, per prendere il posto lasciato libero in panchina dall'ormai ex allenatore Fabio Grosso dopo l'esonero avvenuto e comunicato al pubblico nella serata di ieri.
La nota ufficiale dei viola
Si legge, nel comunicato ufficiale della società toscana: "ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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