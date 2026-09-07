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Fiorentina, ecco il ribaltone in panchina: annunciato il nuovo allenatore

Fiorentina, ecco il ribaltone in panchina: annunciato il nuovo allenatoreTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:11Serie A
di Pierpaolo Matrone
Il comunicato: "ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola".

Adesso è anche ufficiale, Paolo Vanoli torna alla guida della Fiorentina dopo tre mesi dal momento del suo addio, per prendere il posto lasciato libero in panchina dall'ormai ex allenatore Fabio Grosso dopo l'esonero avvenuto e comunicato al pubblico nella serata di ieri.

La nota ufficiale dei viola

Si legge, nel comunicato ufficiale della società toscana: "ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento".