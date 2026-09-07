Fiorentina, tutto confermato: il nuovo allenatore è già in sede per la firma

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Paolo Vanoli sarà il successore di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina: sarà il suo secondo mandato in viola.

Paolo Vanoli si prepara a fare il suo ritorno da allenatore della Fiorentina e proprio in questi minuti il tecnico è arrivato al Viola Park, centro sportivo della società toscana, dove firmerà il contratto da un anno con opzione per la seconda stagione in quel di Firenze.

Come un anno fa, ma due mesi prima

Come nello scorso campionato, Vanoli prenderà la Fiorentina da subentrante, anche se questa volta in netto anticipo, visto che nella stagione 2025/26 era arrivato a inizio novembre, mentre questa volta due mesi esatti prima. Nella sua prima avventura alla guida dei toscani - da 38 partite ufficiali tra Serie A, Coppa Italia e Conference League - ha condotto la squadra alla salvezza, arrivando fino ai quarti di finale della competizione europea, dove è stato eliminato dal Crystal Palace, che poi avrebbe vinto il torneo.