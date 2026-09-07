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Fiorentina, ribaltone Grosso e sorpresa: fatta per il ritorno di Vanoli
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Ricordiamo che il 20 settembre si giocherà Fiorentina-Napoli.
La Fiorentina ha già scelto il nuovo allenatore dopo l’improvviso addio di Fabio Grosso. Sarà Paolo Vanoli a prendere il suo posto sulla panchina viola. L’accordo è stato raggiunto rapidamente nella notte e segnerà il ritorno del tecnico di Varese alla guida della squadra che, nella passata stagione, era riuscito a condurre alla salvezza.
Vanoli-Fiorentina, oggi la firma e subito il primo allenamento
Per Vanoli è pronto un contratto di un anno con opzione per un’ulteriore stagione. Le firme sono attese in mattinata, mentre già nel pomeriggio il tecnico dovrebbe dirigere il primo allenamento con la squadra. I tempi sono particolarmente stretti: all’orizzonte c’è infatti la sfida contro il Venezia, una delle ex squadre di Vanoli. Ricordiamo che il 20 settembre si giocherà Fiorentina-Napoli.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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