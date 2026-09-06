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Clamoroso a Firenze, salta subito Grosso! L’annuncio del club viola

Clamoroso a Firenze, salta subito Grosso! L’annuncio del club violaTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 23:30Serie A
di Daniele Rodia

Salta il primo allenatore in Serie A: Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina dopo 3 sconfitte in 3 partite. Ecco il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile".