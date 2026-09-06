Serie A, classifica: il Napoli scivola al 13esimo posto. Roma ed Inter guidano in vetta
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Termina anche la domenica di Serie A nella terza giornata della nuova stagione. Il Napoli viene superato da diverse squadre e dopo il pari tra Juventus e Milan e Bologna e Sassuolo scivola al 13esimo posto in classifica.
Questa la classifica Serie A 2026 completa:
Roma 9 punti
Inter 9 punti
Milan 7 punti
Como 7 punti
Juventus 7 punti
Frosinone 6 punti
Lazio 6 punti
Atalanta 6 punti
Udinese 4 punti
Sassuolo 4 punti
Napoli 3 punti
Cagliari 3 punti
Torino 3 punti
Lecce 3 punti
Parma 1 punto
Monza 1 punto
Bologna 1 punto
Venezia 0 punti
Genoa 0 punti
Fiorentina 0 punti
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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