Serie A, classifica: il Napoli scivola al 13esimo posto. Roma ed Inter guidano in vetta

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Termina anche la domenica di Serie A nella terza giornata della nuova stagione. Il Napoli viene superato da diverse squadre e dopo il pari tra Juventus e Milan e Bologna e Sassuolo scivola al 13esimo posto in classifica.

Questa la classifica Serie A 2026 completa:

﻿﻿﻿Roma 9 punti

﻿﻿﻿Inter 9 punti

﻿﻿﻿Milan 7 punti

﻿﻿﻿Como 7 punti

﻿﻿﻿Juventus 7 punti

﻿﻿﻿Frosinone 6 punti

﻿﻿﻿Lazio 6 punti

﻿﻿﻿Atalanta 6 punti

﻿﻿﻿Udinese 4 punti

﻿﻿﻿﻿Sassuolo 4 punti

﻿﻿﻿﻿Napoli 3 punti

﻿﻿﻿﻿Cagliari 3 punti

﻿﻿﻿﻿Torino 3 punti

﻿﻿﻿﻿Lecce 3 punti

﻿﻿﻿﻿Parma 1 punto

﻿﻿﻿﻿Monza 1 punto

﻿﻿﻿﻿Bologna 1 punto

﻿﻿﻿﻿Venezia 0 punti

﻿﻿﻿﻿Genoa 0 punti

﻿﻿﻿﻿Fiorentina 0 punti