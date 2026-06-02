Caos Milan, confronti accesi tra Ibra e Cardinale: al 2 di giugno è tutto fermo

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Milan nel caos: tensione tra Cardinale e Ibrahimovic, panchina ancora vacante.

Il Milan continua a vivere una fase di profonda incertezza dirigenziale e tecnica. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e riportate da Milanews, negli ultimi giorni ci sarebbero stati confronti particolarmente intensi tra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per definire il futuro del club. Discussioni considerate inevitabili dopo una stagione deludente, ma che non avrebbero ancora portato a decisioni definitive sulle figure chiave della nuova struttura societaria.

Milan ancora senza guida: cresce l'incertezza

A oggi il Milan si trova senza allenatore, direttore tecnico, direttore sportivo e amministratore delegato definitivi, una situazione che alimenta dubbi e preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Sul tavolo restano diversi profili internazionali per la panchina e per l'area tecnica, tra cui Oliver Glasner, Matthias Jaissle, Mauricio Pochettino e Ralf Rangnick, ma al momento nessuna trattativa sembra vicina alla conclusione. A rendere il quadro ancora più delicato c'è anche la partenza imminente di Ibrahimovic per gli Stati Uniti, dove sarà impegnato come opinionista televisivo durante il Mondiale. Una scelta che ha acceso il dibattito, considerando il momento particolarmente complesso che sta attraversando il club e la necessità di accelerare le decisioni per programmare la prossima stagione.

Un Milan chiamato a ricostruire

Dopo l'addio di Massimiliano Allegri e la rivoluzione avviata dalla proprietà, il Milan è chiamato a definire rapidamente la propria struttura organizzativa. La sensazione è che le prossime settimane saranno decisive per comprendere quale direzione prenderà il progetto rossonero e quali saranno le figure incaricate di guidarne la ricostruzione.