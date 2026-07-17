Fiorentina scatenata, c'è anche il quinto colpo: è la rivelazione mondiale Oulai

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Calciomercato Fiorentina, altro colpo: arriva anche una delle rivelazioni del Mondiali 2026

La Fiorentina piazza un altro colpo in questo mercato estivo poverissimo per quasi tutti, tranne per i viola. Dopo continui avvicinamenti e rallentamenti, quando sembrava poter sfumare, Christ Inao Oulai diventerà un nuovo calciatore del club gigliati. Il giocatore infatti è in partenza per l'Italia: domani sono previste poi le visite mediche e la firma. Operazione - secondo Sky - da 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Fiorentina, altro colpo: arriva una delle rivelazioni del Mondiali

Il giocatore era atteso nel primo pomeriggio con un volo privato a Firenze. Un aereo sul quale Oulai non è però mai salito: il giocatore ha cambiato nei giorni scorsi il proprio entourage e i nuovi agenti avrebbero fatto delle pressioni perché il classe 2006 facesse cadere l'accordo con la Fiorentina. Nonostante ciò, quando Oulai stamani ha fatto ritorno ad Istanbul dopo essere stato in Costa d'Avorio, sarebbe stato prelevato da alcuni dirigenti delTrabzonspor che gli avrebbero comunicato che l'accordo con i viola era stato preso. Per questo motivo, dopo ore caotiche in cui la trattativa rischiava addirittura di saltare, tutto è tornato nei ranghi e nelle prossime ore, salvo altri colpi di scena da puro cinema, Oulai sarà il quinto colpo della Fiorentina.