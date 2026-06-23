Ultim'ora Clamoroso Inter, beffa Palestra? Sorpasso Chelsea: proposto il doppio dell’ingaggio, cifre e dettagli

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L’Inter prova a chiudere per Marco Palestra, ma il Chelsea rilancia con una proposta economica superiore sia per il giocatore sia per l’Atalanta

Doccia fredda per l'Inter, che rischia di vedere complicarsi seriamente la corsa a Marco Palestra. Nella giornata odierna - riferisce Sky - si è infatti svolto un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, per definire i dettagli dell’operazione. Sul tavolo c’è un contratto da circa 2,5 milioni di euro a stagione per il calciatore, mentre all’Atalanta verrebbero riconosciuti 45 milioni più 5 milioni di bonus.

Il sorpasso del Chelsea e la nuova offerta sul tavolo

Nelle ultime ore però il Chelsea avrebbe alzato sensibilmente la propria proposta, effettuando un sorpasso sia sul fronte dell’ingaggio sia su quello del cartellino. Al giocatore sarebbe stato offerto uno stipendio da circa 5 milioni di euro più bonus, praticamente il doppio rispetto alla proposta interista, mentre per convincere l’Atalanta il club inglese avrebbe messo sul piatto 55 milioni di euro più bonus. Per questo motivo, in casa Inter filtra ora un certo pessimismo: sia il giocatore sia il club bergamasco valuteranno con attenzione entrambe le offerte prima di prendere una decisione definitiva.