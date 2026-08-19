Ufficiale Adesso è ufficiale: colpaccio Rodrigo Mora per la Roma

vedi letture

La Roma piazza un importante colpo sulla trequarti. Il club giallorosso ha ufficializzato l’acquisto di Rodrigo Mora

La Roma piazza un importante colpo sulla trequarti. Il club giallorosso ha ufficializzato l’acquisto di Rodrigo Mora, talento portoghese classe 2007 proveniente dal Porto. Il 19enne arriva nella Capitale a titolo definitivo, al termine di un’operazione particolarmente onerosa. Questo il comunicato del club giallorosso.

Mora ufficiale alla Roma

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Rodrigo Mora dal Porto. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei "Dragões" ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Per la nuova avventura in giallorosso, Mora ha scelto la maglia numero 86. Benvenuto a Roma, Rodrigo!".