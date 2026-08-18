Juventus, le prime parole di Lucumí: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia"

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Jhon Lucumí saluta il Bologna e inizia la sua nuova avventura alla Juventus. Il difensore colombiano ha raccontato le prime sensazioni da bianconero

"Ti porterò per sempre con me. Questo addio è speciale". Con queste parole Jhon Lucumí ha salutato il Bologna, club con cui ha giocato nelle ultime quattro stagioni, prima di iniziare la sua nuova avventura alla Juventus. Ai canali ufficiali bianconeri, il difensore colombiano ha raccontato le prime sensazioni dopo il trasferimento: "Sono molto contento di essere arrivato qua. Arrivo nella squadra più grande d’Italia e sono davvero emozionato. Non vedo l’ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione".

Lucumí alla Juventus, l’entusiasmo del difensore: “Sono davvero emozionato”

Lucumí ha poi parlato del primo contatto con il nuovo allenatore Luciano Spalletti, spiegando di aver avuto soltanto un breve saluto e di essere pronto ad approfondire nei prossimi giorni le richieste tattiche del tecnico: “Ci siamo solo salutati. Abbiamo tempo per parlare e per capire da lui tutto quello che vuole che io possa fare per la squadra”. Il colombiano ha infine sottolineato di sentirsi in una fase importante della propria carriera e di voler mettere la propria esperienza al servizio della Juventus: "Adesso mi sento in una buona fase di maturità. Sento di aver fatto il passo giusto e, con questi compagni che sono di altissimo livello, so di poter dare un aiuto importante e poter dare tanto alla Juventus”.