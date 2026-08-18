Ufficiale Serie A, cambiano le regole nel 2026/27: novità sui tempi di gioco e confronto tra club e arbitri

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Serie A e AIA illustrano ai club le nuove regole previste per la stagione 2026/27.

La Serie A si prepara alla nuova stagione anche sul fronte regolamentare. Si è svolto oggi in modalità online un incontro tecnico dedicato alle modifiche alle Regole del Gioco che entreranno in vigore nel 2026/27, introdotte dalla Circolare n.1 dell'AIA dopo le recenti decisioni dell'IFAB. La sessione è stata guidata dal Direttore Tecnico dell'AIA Domenico Messina e dal Designatore della CAN Daniele Orsato, alla presenza dei rappresentanti dei venti club e dei vertici della Lega Calcio Serie A. Particolare attenzione è stata riservata alle situazioni di gioco fermo, con l'obiettivo di aumentare il tempo effettivo e rendere le partite più fluide e dinamiche.

Serie A, le nuove regole al centro del confronto con l'AIA

Il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli ha sottolineato l'importanza del dialogo con il mondo arbitrale: “Voglio innanzitutto ringraziare tutti i nostri Club per la partecipazione proattiva a questo incontro, a testimonianza dell’attenzione e dell’importanza che le Società attribuiscono alle novità regolamentari – ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli -. Ringrazio inoltre Domenico Messina e Daniele Orsato per la disponibilità e per aver messo a disposizione la loro competenza e professionalità. È stata una riunione molto utile, che ha consentito di approfondire gli aspetti più rilevanti delle nuove disposizioni. Il nostro obiettivo è di mantenere un dialogo costante con i vertici arbitrali e organizzare ulteriori momenti di confronto nel corso dell'anno che possano essere utili ai Club”.

Sulla necessità di preparare le società alle novità è intervenuto anche l'amministratore delegato Luigi De Siervo: "Alla luce delle numerose novità regolamentari che entreranno in vigore in questa stagione abbiamo ritenuto doveroso organizzare, insieme all’AIA, questo momento di approfondimento tecnico per i nostri Club. Molti dei cambiamenti introdotti riguarderanno in particolare le situazioni di gioco fermo con l’obiettivo di aumentare il tempo effettivo delle gare, rendendo le partite ancora più dinamiche e spettacolari - ha commentato l'Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo -. L’incontro di oggi ha rappresentato quindi un’importante occasione di confronto e aggiornamento per le strutture tecniche delle Società di A, che potranno arrivare preparate all’avvio di Campionato, con una conoscenza chiara e condivisa delle nuove disposizioni regolamentari. La collaborazione tra Lega Calcio Serie A e AIA su questi temi è fondamentale per garantire la migliore applicazione delle nuove regole e accompagnare il calcio italiano verso un gioco sempre più fluido e intenso".

Il vicepresidente vicario dell'AIA Francesco Massini ha aggiunto: “La riunione ha rappresentato un importante momento di incontro e confronto con le società – ha dichiarato il Vicepresidente vicario dell’Associazione Italiana Arbitri Francesco Massini -. L’AIA, da sempre parte integrante della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sarà sempre a disposizione per iniziative di questo tipo. È infatti da momenti come questi che si possono consolidare i rapporti tra le varie componenti e offrire un servizio di qualità alla stessa Federazione e a tutto il sistema calcio”.

Domenico Messina ha ribadito la disponibilità dell'AIA a chiarire l'applicazione delle nuove disposizioni: “È fondamentale che prima dell’inizio del Campionato vengano fornite tutte le informazioni tecniche necessarie, soprattutto in merito alle novità regolamentari introdotte in questa stagione sportiva – interviene il Direttore Tecnico dell’AIA Domenico Messina -. Noi saremo sempre pronti a fornire ogni chiarimento sull’applicazione delle regole e sulla loro interpretazione, per una chiarezza sempre maggiore e un proficuo rapporto reciproco”.