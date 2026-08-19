Serie A, gli arbitri del 1° turno: Marinelli per l'Inter, la Juve ad Ayroldi
L’AIA, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato. Si tratta delle prime scelte del nuovo designatore Daniele Orsato.
INTER – MONZA Sabato 22/08 h. 18.30
MARINELLI
DI GIOIA – PALERMO
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARINI
UDINESE – COMO Sabato 22/08 h. 18.30
ARENA
MONDIN – LAUDATO
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
GENOA – NAPOLI Sabato 22/08 h. 20.45
DI BELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: COSSO
PARMA – CAGLIARI Sabato 22/08 h. 20.45
PERENZONI
MASTRODONATO – POLITI
IV: DOVERI
VAR: DIONISI
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – JUVENTUS h. 18.30
AYROLDI
ROSSI L. – MORO
IV: MARIANI
VAR: MARINI
AVAR: PICCININI
VENEZIA – LECCE h. 18.30
RAPUANO
TRINCHIERI – CECCON
IV: ALLEGRETTA
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
ATALANTA – SASSUOLO h. 20.45
CREZZINI
MELI – FONTEMURATO
IV: PAIRETTO
VAR: GIUA
AVAR: MAGGIONI
TORINO – MILAN h. 20.45
ZUFFERLI (foto)
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: MASSA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – LAZIO Lunedì 24/08 h. 18.30
MARESCA F.
CECCONI - BIANCHINI
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSIMI
ROMA – FIORENTINA Lunedì 24/08 h. 20.45
MARCENARO
LO CICERO – ROSSI C.
IV: FABBRI
VAR: ABISSO
AVAR: GIUA
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