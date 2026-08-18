Video Roma, delirio per Rodrigo Mora: 400 tifosi lo accolgono a Ciampino!

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Rodrigo Mora sbarca a Roma: 400 tifosi a Ciampino, poi visite mediche e firma.

La Roma è pronta ad accogliere ufficialmente Rodrigo Mora, uno dei colpi più importanti della campagna acquisti giallorossa. Il fantasista portoghese classe 2007, in arrivo dal Porto, è atterrato all'aeroporto di Ciampino, dove ad attenderlo c'erano circa 400 tifosi in festa. Nelle prossime ore il giovane talento sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con il club capitolino. Un acquisto fortemente voluto da Gian Piero Gasperini, che avrà così a disposizione uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese.

Rodrigo Mora-Roma, 25 milioni più bonus e clausola da 120 milioni

L'operazione con il Porto prevede un investimento iniziale di 25 milioni di euro più bonus, oltre al 50% sulla futura rivendita del calciatore. Il club portoghese ha quindi accettato una cifra immediata più contenuta puntando sulla possibilità di ottenere un'importante somma da un'eventuale futura cessione di Mora. La Roma avrà però la possibilità di eliminare la percentuale sulla rivendita versando ulteriori 20 milioni di euro nei prossimi anni. Nel contratto del talento portoghese sarà inoltre inserita una clausola risolutiva da 120 milioni di euro, a testimonianza della grande fiducia riposta dai giallorossi nel classe 2007. Di seguito le immagini dello sbarco a Ciampino raccolte da Tuttomercatoweb.