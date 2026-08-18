Ufficiale Juventus, arriva Vicario dal Tottenham: formula e cifre dell'operazione

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Juventus, ufficiale Vicario: prestito gratuito dal Tottenham e diritto di riscatto da 8 milioni.

La Juventus ha ufficializzato l'arrivo di Guglielmo Vicario dal Tottenham, regalando un nuovo portiere alla formazione bianconera per la stagione 2026/27. Il classe 1996, che nella serata di ieri aveva completato le visite mediche al JMedical, si trasferisce a Torino con la formula del prestito gratuito fino al 30 giugno 2027 e con la possibilità di essere acquistato successivamente a titolo definitivo. Il club ha annunciato l'operazione attraverso una nota ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur FC per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario".

Vicario-Juventus, diritto di riscatto da 8 milioni più 2 di bonus

La Juventus ha reso note anche le condizioni economiche concordate con il Tottenham per l'eventuale permanenza del portiere oltre la prossima stagione. "L’accordo - si legge nel comunicato della Juventus - prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi". Nel presentare il nuovo acquisto, il club ha inoltre ripercorso la sua carriera: "Portiere classe 1996, Vicario è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A - dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda - affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato. Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus. Benvenuto in bianconero, Guglielmo!".