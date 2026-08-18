Ufficiale Cagliari, buone notizie per Trepy: si è risvegliato dal coma farmacologico, il bollettino

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Buone notizie per Yael Trepy: l’attaccante francese del Cagliari si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato.

Una buona notizia per Yael Trepy. L’attaccante francese del Cagliari si è infatti risvegliato dal coma farmacologico dopo il ricovero seguito all’annegamento nella piscina di una villa presa in affitto insieme a dieci amici e due compagni di squadra. Trepy resterà comunque ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Ad annunciare la novità è stato inizialmente il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, attraverso i propri canali social: “Ci sono giorni che sembrano non finire mai. Poi arriva una notizia e cambia tutto. Poco fa è arrivata quella che volevamo. Un passo alla volta Yael, tutti insieme”.

Il bollettino medico: “È vigile e collaborante”

Successivamente il Cagliari ha diffuso il bollettino medico diramato alle 18.45 di martedì 18 agosto dall’ospedale sardo: “Nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio. ‘Il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere, nel pomeriggio, all’estubazione del paziente’, ha dichiarato la dottoressa Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Aou di Sassari. Al risveglio, il paziente ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili. Considerata la recente estubazione e il quadro polmonare conseguente alla sindrome da inalazione, il paziente permane ricoverato in Terapia Intensiva, dove prosegue lo stretto monitoraggio clinico e respiratorio. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni cliniche saranno comunicati in relazione all’evoluzione del quadro”.