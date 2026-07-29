Ufficiale Il Napoli offrì oltre 30mln, ora Comuzzo va al Torino: l'annuncio

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Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Pietro Comuzzo è un nuovo giocatore del Torino. Il difensore classe 2005 lascia la Fiorentina e si trasferisce in granata con la formula del prestito oneroso, corredato da un'opzione per l'acquisto definitivo. L'annuncio è stato diffuso dal club piemontese attraverso un comunicato ufficiale, con cui ha accolto il giovane centrale, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Per il Torino si tratta di un innesto di prospettiva, ma già con una buona esperienza maturata ai massimi livelli nonostante la giovane età.

Il percorso di Comuzzo e il comunicato del Torino

Nella nota ufficiale, il Torino ha ripercorso la carriera del difensore nato a San Daniele del Friuli il 20 febbraio 2005. Dopo gli inizi nei settori giovanili di Udinese e Pordenone, Comuzzo è approdato nel vivaio della Fiorentina nel 2018, completando tutta la trafila fino all'esordio in Prima Squadra. Con la Primavera viola ha conquistato la Supercoppa di categoria nella stagione 2022-23 e la Coppa Italia Primavera l'anno successivo. Il debutto in Serie A è arrivato l'8 ottobre 2023 nella vittoria contro il Napoli, mentre poche settimane dopo ha esordito anche in Conference League.