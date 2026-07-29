Ufficiale Sassuolo, Volpato torna in gruppo: test negativi dopo il caso della patente ritirata

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Volpato rientra in gruppo: il Sassuolo comunica l'esito negativo di tutti gli esami.

Il Sassuolo ha ripreso gli allenamenti al Mapei Football Center dopo i tre giorni di riposo concessi da Alberto Aquilani al termine del ritiro in Val di Non. La novità principale della seduta riguarda il ritorno in gruppo di Cristian Volpato, rientrato dall'Australia dopo il caso legato al ritiro della patente per una presunta positività alla cocaina.

Il comunicato del Sassuolo: "Tutti i test effettuati hanno riportato esito negativo"

"Tornano in campo i neroverdi dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Aquilani al termine della pre season in Val di Non. La squadra dopo una prima fase di riscaldamento e lavoro di prevenzione in palestra, si è spostata in campo dove ha svolto esercitazioni tecnico tattiche specifiche per reparti e sviluppo manovra. A fine sessione lavoro metabolico a secco. Cristian Volpato è rientrato regolarmente in gruppo dopo aver sostenuto nei giorni scorsi le visite mediche di rito e specifici esami delle urine e test ematici predisposti, in assenso con il calciatore, al fine di accertare le condizioni dello stesso in seguito alle notizie emerse per mezzo stampa. Tutti i test effettuati hanno riportato esito negativo.

Domani la squadra effettuerà una doppia sessione di allenamento e alle 21:00 parteciperà all’evento di presentazione presso il Piazzale delle Rose di Sassuolo. L’ingresso alla serata è libero".