Da Stones a Ramos, passando per Castro e Kolo Muani: ora le big di A si rinforzano

vedi letture

Le big della Serie A preparano i colpi: mercato in fermento tra nuovi arrivi e rinforzi. Il calciomercato del Napoli intanto è in attesa

Le principali squadre del campionato italiano si preparano a rafforzare le proprie rose in vista della nuova stagione. Le grandi protagoniste della Serie A sono infatti al lavoro per completare operazioni importanti e aumentare il livello delle rispettive formazioni. L’Inter punta su un rinforzo di spessore con l’arrivo di Stones, mentre la Roma guarda al futuro con Castro, considerato un profilo in grado di aggiungere qualità e nuove soluzioni al reparto offensivo.

Tanti movimenti anche per Juventus e Milan: obiettivi di primo piano

Non restano ferme le altre big italiane, pronte a intervenire sul mercato per colmare le proprie lacune. La Juventus accelera per Kolo Muani e Alajbegovic, due nomi individuati per dare maggiore profondità e competitività alla rosa. Doppio colpo ormai a un passo. Il Milan, invece, lavora su più fronti e ha già ufficializzato gli innesti di Goncalos Raos e Gila per consolidare il gruppo a disposizione e puntare a una stagione da protagonista. Il mercato entra così nel vivo, con le grandi del calcio italiano determinate a costruire squadre sempre più competitive. Il Napoli intanto resta vigile e in attesa, almeno per ora.