Ufficiale Notizia shock su Franco Baresi, il Milan smentisce: "Falso! Rispettate la sua privacy"

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Il Milan smentisce le indiscrezioni su Baresi e chiede rispetto per la sua privacy.

Il Milan è intervenuto con una nota ufficiale per fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo ad una presunta morte di Franco Baresi. Il club rossonero ha smentito le informazioni diffuse, confermando soltanto che l'ex capitano sta attraversando un momento delicato e invitando tutti a non alimentare notizie prive di fondamento.

Il comunicato del Milan su Franco Baresi

"AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".