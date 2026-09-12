Colpo esterno del Cagliari, 1-2 in casa dell'Atalanta: Sarri ancora ko
Termina sul risultato di 1-2 Atalanta-Cagliari, match valido per la quarta giornata di Serie A. Paul Mendy stappa la partita al 19' arrivando puntuale su un cross basso di Adopo, al 41' ristabilisce gli equilibri Gianluca Scamacca che con l'aiuto di una deviazione infila Caprile; nella ripresa, il calcio di rigore trasformato da Daniel Maldini - provocato da un tocco di braccio di Kolasinac - regala la vittoria a Fabio Pisacane. Finisce ancora ko Maurizio Sarri: seconda sconfitta di fila dopo quella con la Roma.
Serie A, la classifica dopo Atalanta-Cagliari 1-2
1 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti
2 - Roma 9 punti, 10 gol fatti e 1 gol subito
3 - Inter 9 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti
4 - Cagliari 9 punti, 4 gol fatti e 2 gol subiti
5 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
6 - Como 7 punti, 7 gol fatti e 3 gol subiti
7 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
8 - Juventus 7 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito
9 - Atalanta 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
10 - Udinese 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
11 - Sassuolo 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
12 - Napoli 3 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
13 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 5 gol subiti
14 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 5 gol subiti
15 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti
16 - Bologna 1 punto, 2 gol fatti e 4 gol subiti
17 - Parma 1 punto, 1 gol fatto e 4 gol subiti
18 - Monza 1 punto, 4 gol fatti e 8 gol subiti
19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti
20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti
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