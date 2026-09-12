Colpo esterno del Cagliari, 1-2 in casa dell'Atalanta: Sarri ancora ko

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Termina sul risultato di 1-2 Atalanta-Cagliari, match valido per la quarta giornata di Serie A. Paul Mendy stappa la partita al 19' arrivando puntuale su un cross basso di Adopo, al 41' ristabilisce gli equilibri Gianluca Scamacca che con l'aiuto di una deviazione infila Caprile; nella ripresa, il calcio di rigore trasformato da Daniel Maldini - provocato da un tocco di braccio di Kolasinac - regala la vittoria a Fabio Pisacane. Finisce ancora ko Maurizio Sarri: seconda sconfitta di fila dopo quella con la Roma.

Serie A, la classifica dopo Atalanta-Cagliari 1-2

1 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti

2 - Roma 9 punti, 10 gol fatti e 1 gol subito

3 - Inter 9 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Cagliari 9 punti, 4 gol fatti e 2 gol subiti

5 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

6 - Como 7 punti, 7 gol fatti e 3 gol subiti

7 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

8 - Juventus 7 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito

9 - Atalanta 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

10 - Udinese 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

11 - Sassuolo 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

12 - Napoli 3 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

13 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 5 gol subiti

14 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 5 gol subiti

15 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti

16 - Bologna 1 punto, 2 gol fatti e 4 gol subiti

17 - Parma 1 punto, 1 gol fatto e 4 gol subiti

18 - Monza 1 punto, 4 gol fatti e 8 gol subiti

19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti

20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti