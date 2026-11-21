Ufficiale Como-Cagliari, Fabregas spiazza tutti: esclusione a sorpresa, le formazioni

Serie A, formazioni ufficiali dell'anticipo del sabato

Dopo due settimane di pausa riparte la Serie A. Tutto pronto al Sinigaglia dove alle 15:00 va in scena la sfida tra il Como e il Cagliari, match valido per la dodicesima giornata. Cesc Fabregas stravolge tutto, fuori Nico Paz, al suo posto gioca Da Cunha, con Liberali a destra e Baturina a sinistra. Ricci in mediana al fianco di Milla, dietro ci sono Kaiki a sinistra, e non Valle, mentre al centro confermati Ramon e Kempf nonostante il ritorno tra i convocati di Chalobah. Dall'altra parte Pisacane conferma Grandu, con il tridente formato da Maldini, Mendy e Fazzini.

Como-Cagliari, le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki, Milla, Ricci, Liberali, Da Cunha, Baturina, Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Valle, Dossena, Goldaniga, Smolcic, Chalobah, Perrone, Caqueret, Nico Paz, Lahdo, Papaccioli, Fustini.

Allenatore: Cesc Fabregas.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Deiola, Obert; Adopo, Romano, Grandu; Maldini, Mendy, Fazzini. A disposizione: Sherri, Radunovic, Idrissi, Rodriguez, Sugawara, Aurelio, Gagliardini, Massolin, Sulev, Kevin Carlos, Nzola, Trepy, Ciervo, Fadera, Sugamele. Allenatore: Fabio Pisacane.