Ufficiale
Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per Gattuso
TuttoNapoli.net
Serie A, formazioni ufficiali dell'anticipo del sabato
Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce. Gattuso deve rinunciare a Provstgaard in difesa, con un reparto arretrato che vede confermato solo Floriani Mussolini. Al centro Doekhi e Diogo Leite, mentre Pedraza agirà al posto di Tavares. In mezzo al campo c'è Frattesi dal primo minuto, davanti Isaksen e Noslin a supporto di Pinamonti. Nel Lecce c'è Siebert in difesa con Tiago Gabriel. A centrocampo c'è Coulibaly con Kaba e Maleh. In avanti c'è Geubbels titolare.
Lazio 4-3-3: Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Pinamonti, Noslin.
Lecce 4-3-3: Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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