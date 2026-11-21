Ramos non segna, Amorim ammette: "Mi aspetto qualcosa dal mercato..."

Segna poco col Milan Goncalo Ramos e quindi servirebbe una punta a gennaio. Lo ha fatto capire il tecnico Ruben Amorim in conferenza stampa a precisa domanda in vista del mercato di gennaio.

Serve una mano a Ramos? Anche dal mercato?

"Sono due domande diverse. Certo, possiamo dire che magari un'opzione in più potrebbe essere una buona cosa per aiutare Camarda e Ramos, ma penso che le difficoltà di Ramos siano le difficoltà della squadra. Ho avuto due settimane per capire i dati che avete voi e che ho io. Non stiamo raggiungendo l'ultimo terzo di campo. Siamo una delle peggiori squadre nell'entrare nell'ultimo terzo e restarci. Quindi non abbiamo molti tiri. Non voglio una squadra che faccia tanti tiri da fuori area perché la maggior parte delle volte non si segna da fuori area. Ma non stiamo aiutando Ramos. Non stiamo aiutando Cisse. Cisse ha molti gol, ma in una posizione diversa. Arriva in area e quello che vedo contro il Genoa è che senza Ramos non segniamo quei due gol. Non ha segnato, ma senza Ramos non segniamo quei due gol. Ma la mia preoccupazione più grande è la squadra ed è la quantità di volte, è il volume nella fase offensiva. Non possiamo continuare così perché stiamo segnando con questo volume molti gol, ma se pensate che possiamo mantenere questo ritmo con meno volume e più gol, non accadrà. Non saremo in grado di continuare così. Quindi il mio obiettivo è spingere la squadra in avanti. Questo è il mio lavoro, non il lavoro di Ramos, e dobbiamo spingere tutti i nostri giocatori, Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, tutti questi ragazzi vicino all'area. Quindi Ramos è in difficoltà perché la squadra è in difficoltà, ma Ramos è quello che segue di più il centrocampista, il difensore centrale. So che non è il suo compito. So che abbiamo comprato un giocatore per fare gol, ma non stiamo facendo, non sto facendo il mio lavoro per aiutare Ramos, mentre Ramos sta facendo di tutto per aiutare me. E so che Ramos segnerà molti gol, ma dobbiamo spingere la squadra in avanti affinché possa giocare nella posizione di centravanti. Quindi la mia sensazione sull'ultima partita è che senza Ramos, senza quel movimento e senza dire di passare a Cisse, non c'è gol. Ha recuperato palla, ha fatto l'assist per Pulisic. Senza Ramos non c'è gol. Quindi il mio obiettivo è vincere le partite e non importa chi segna, ma devo essere giusto con i miei giocatori. Devo fare il mio lavoro e spingere la squadra in avanti per avere più volume in attacco."