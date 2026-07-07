Fiorentina, fatta per il colpo Dragusin: in corso le visite mediche
Radu Dragusin si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore rumeno è pronto a trasferirsi in viola con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni. L’opzione per l’acquisto definitivo potrà trasformarsi in obbligo al raggiungimento di una determinata percentuale di presenze da parte del giocatore, legando così il futuro del centrale al suo rendimento e al suo impiego in campo. Lo scrive Sky Sport.
Dragusin alla Fiorentina: accordo con il Tottenham per il difensore
Nelle scorse ore il difensore è arrivato in Italia per completare gli ultimi passaggi prima dell’ufficialità del trasferimento. La giornata odierna sarà dedicata alle visite mediche, ultimo step necessario prima della firma sul contratto e dell’inizio della nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Il club viola punta su Dragusin per rinforzare il reparto arretrato, affidandosi a un giocatore già con esperienza internazionale e pronto a mettersi a disposizione del nuovo tecnico.
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