Coppa Italia, alle 18 c’è Genoa-Sudtirol: annunciate le formazioni ufficiali
Il Genoa cerca in Coppa Italia la scossa necessaria per lasciarsi alle spalle un avvio di campionato decisamente complicato. Tre giorni dopo l'1-1 casalingo contro il Frosinone, i rossoblù tornano in campo al "Ferraris" per i sedicesimi di finale contro il Sudtirol. La formazione di Davide Possanzini arriva all'appuntamento in un momento diametralmente opposto: è ancora imbattuta dopo quattro giornate di Serie B e occupa il terzo posto, alle spalle delle capoliste Mantova e Palermo. Il Genoa di Daniele De Rossi, invece, ha raccolto appena un punto nelle prime quattro partite, frutto di un pareggio e tre sconfitte.
Le scelte di De Rossi e Possanzini
Ampio turnover per De Rossi, che in attacco si affida a Vitinha, supportato da Baldanzi e Meichtry. In mezzo al campo spazio alla coppia inedita composta da Amorim e Wiafe, con Drameh e Mitaj sugli esterni. In difesa, davanti a Stolz, confermato Marcandalli insieme a Otoa e Puzcka. Cambia diversi uomini anche Possanzini, che conferma soltanto Plizzari tra i pali e Giorgini in difesa rispetto all'undici schierato nel pareggio contro il Modena. Il reparto arretrato è completato da Pellini e Veroli, mentre Tait e Brik compongono la mediana. Sulle corsie spazio a Federico Davi a destra e Simone Davi a sinistra, con Anghelé alle spalle della coppia offensiva formata da Mixtur e Burnet.
Le formazioni ufficiali
Genoa (3-4-2-1): Stolz; Marcandalli, Otoa, Puczka; Drameh, Wiafe, Amorim, Mitaj; Baldanzi, Meichtry; Vitinha.
Sudtirol (3-4-1-2): Plizzari; Pellini, Giorgini, Veroli; F. Davi, Tait, Brik, S. Davi; Anghelé; Mixtur, Burnete.
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