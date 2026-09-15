Ufficiale Coppa Italia, alle 18 c’è Genoa-Sudtirol: annunciate le formazioni ufficiali

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Il Genoa cerca il riscatto in Coppa Italia dopo un avvio complicato in campionato: al Ferraris arriva il Sudtirol, ancora imbattuto in Serie B.

Il Genoa cerca in Coppa Italia la scossa necessaria per lasciarsi alle spalle un avvio di campionato decisamente complicato. Tre giorni dopo l'1-1 casalingo contro il Frosinone, i rossoblù tornano in campo al "Ferraris" per i sedicesimi di finale contro il Sudtirol. La formazione di Davide Possanzini arriva all'appuntamento in un momento diametralmente opposto: è ancora imbattuta dopo quattro giornate di Serie B e occupa il terzo posto, alle spalle delle capoliste Mantova e Palermo. Il Genoa di Daniele De Rossi, invece, ha raccolto appena un punto nelle prime quattro partite, frutto di un pareggio e tre sconfitte.

Le scelte di De Rossi e Possanzini

Ampio turnover per De Rossi, che in attacco si affida a Vitinha, supportato da Baldanzi e Meichtry. In mezzo al campo spazio alla coppia inedita composta da Amorim e Wiafe, con Drameh e Mitaj sugli esterni. In difesa, davanti a Stolz, confermato Marcandalli insieme a Otoa e Puzcka. Cambia diversi uomini anche Possanzini, che conferma soltanto Plizzari tra i pali e Giorgini in difesa rispetto all'undici schierato nel pareggio contro il Modena. Il reparto arretrato è completato da Pellini e Veroli, mentre Tait e Brik compongono la mediana. Sulle corsie spazio a Federico Davi a destra e Simone Davi a sinistra, con Anghelé alle spalle della coppia offensiva formata da Mixtur e Burnet.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-4-2-1): Stolz; Marcandalli, Otoa, Puczka; Drameh, Wiafe, Amorim, Mitaj; Baldanzi, Meichtry; Vitinha.

Sudtirol (3-4-1-2): Plizzari; Pellini, Giorgini, Veroli; F. Davi, Tait, Brik, S. Davi; Anghelé; Mixtur, Burnete.