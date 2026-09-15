Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per i club: ammende per due squadre
Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative alla 4ª giornata di Serie A, con due società sanzionate per episodi avvenuti durante le rispettive gare. Il provvedimento più pesante riguarda il Lecce, punito con un’ammenda di 8mila euro per il comportamento dei propri sostenitori: “Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, tre fumogeni e due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
Giudice Sportivo, multa anche per il Torino
Sanzionato anche il Torino, con un’ammenda di 3mila euro per il ritardo nell’inizio della partita: “Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo”.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro