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Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per i club: ammende per due squadre

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per i club: ammende per due squadreTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:20Serie A
di Francesco Carbone
Giudice Sportivo, le decisioni dopo la 4ª giornata di Serie A: multe per Lecce e Torino per episodi avvenuti durante le rispettive gare.

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative alla 4ª giornata di Serie A, con due società sanzionate per episodi avvenuti durante le rispettive gare. Il provvedimento più pesante riguarda il Lecce, punito con un’ammenda di 8mila euro per il comportamento dei propri sostenitori: “Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, tre fumogeni e due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Giudice Sportivo, multa anche per il Torino

Sanzionato anche il Torino, con un’ammenda di 3mila euro per il ritardo nell’inizio della partita: “Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo”.