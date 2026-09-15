Spalletti, tifosi Juve furiosi: sui social chiedono a gran voce il ritorno di Conte

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Juventus ko contro il Sassuolo, cresce il malumore dei tifosi contro Spalletti: sui social viene invocato il ritorno di Antonio Conte.

La sconfitta di domenica al Mapei contro il Sassuolo ha fatto esplodere il malumore tra i tifosi della Juventus, che sui social hanno contestato Luciano Spalletti e ne hanno chiesto l'esonero. A far discutere è stata soprattutto la gestione del finale di gara: sul 2-2 i bianconeri si sono sbilanciati alla ricerca della vittoria, subendo poi il beffardo 3-2 di Adzic. Una nuova battuta d'arresto che ha riacceso le critiche nei confronti del tecnico, già finito sotto pressione dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi e dalla mancata qualificazione alla Champions League. L'hashtag "#Spallettiout" ha iniziato a circolare sulle piattaforme social, mentre la lunga lista degli infortunati non è stata considerata dai sostenitori un'attenuante sufficiente.

Juventus, i tifosi invocano il ritorno di Conte

Nel mirino della tifoseria non è finita soltanto la gestione della gara, ma anche il percorso della Juventus sotto Spalletti. Sui social sono così tornati numerosi riferimenti ad Antonio Conte, attualmente libero dopo il biennio a Napoli, indicato da molti sostenitori come l'uomo ideale per riportare rapidamente i bianconeri ai vertici. A rendere ancora più amara la sconfitta è stato proprio Adzic, giovane talento montenegrino mandato in prestito al Sassuolo con il placet di Spalletti e autore del gol decisivo. L'ad Carnevali ha difeso il tecnico, chiedendo pazienza e programmazione.