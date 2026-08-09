Inter, nuovo assalto a Diaby: pronta un'altra offerta all'Al Ittihad

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Inter ancora su Diaby: nuova offerta in preparazione, possibile ingaggio da 6 milioni.

L'Inter non molla Moussa Diaby e continua a lavorare per provare a portare a Milano l'esterno francese dell'Al Ittihad. Secondo quanto riferito da Sky Sport, dopo il primo tentativo non andato a buon fine, la dirigenza nerazzurra sta studiando una nuova proposta da presentare al club saudita. La precedente offerta prevedeva 20 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani, ma non è stata sufficiente per arrivare alla chiusura dell'operazione.

Inter-Diaby, il Bayer Leverkusen aspetta: nessun problema sull'ingaggio

La partita resta aperta anche perché Diaby non ha ancora dato il proprio via libera al Bayer Leverkusen, circostanza che permette all'Inter di continuare a sperare. I nerazzurri stanno quindi preparando un nuovo tentativo per convincere l'Al Ittihad a lasciar partire il francese. Non sembrano esserci invece particolari ostacoli sul fronte dell'ingaggio: in caso di ritorno in Europa, Diaby sarebbe disposto ad accettare circa 6 milioni di euro a stagione, cifra ritenuta sostenibile dall'Inter. Il principale nodo resta dunque l'intesa economica con il club saudita.