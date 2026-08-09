Ufficiale Como, colpo Champions in difesa: arriva Chalobah dal Chelsea per 30mln più bonus

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Il Como ufficializza Trevoh Chalobah dal Chelsea: contratto fino al 2031 per il difensore inglese.

Il Como piazza un grande colpo per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e della partecipazione alla Champions League. È ufficiale l'arrivo a titolo definitivo di Trevoh Chalobah dal Chelsea: l'operazione è stata definita per 30 milioni di euro più bonus, mentre il difensore inglese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Un investimento importante che conferma le ambizioni della società lariana dopo la qualificazione alla massima competizione europea.

Il comunicato del Como

Il club lariano ha annunciato: "Il Como 1907 è lieto di annunciare l'acquisto a titolo definitivo del difensore della Nazionale inglese Trevoh Chalobah dal Chelsea. Il ventisettenne ha firmato un contratto fino al 2031. Nato nel 1999, Chalobah è entrato a far parte del vivaio del Chelsea all'età di otto anni, scalando le categorie giovanili del club prima di affermarsi in prima squadra. Dopo aver maturato esperienza in prestito con l'Ipswich Town, l'Huddersfield Town e al Lorient, ha esordito con il Chelsea nella Supercoppa UEFA 2021, contribuendo alla conquista del trofeo da parte del club. Successivamente ha aggiunto al suo palmarès due Mondiali per club FIFA e una UEFA Conference League. Chalobah ha collezionato oltre 150 presenze con il Chelsea tra competizioni nazionali ed europee. A suo agio con la palla e fisicamente imponente, apporta atletismo, versatilità, leadership ed esperienza ai massimi livelli. Dopo aver rappresentato l'Inghilterra in tutte le categorie giovanili, Chalobah ha esordito in Nazionale maggiore nel 2025 facendo parte della rosa che si è classificata terza ai Mondiali FIFA del 2026".

Fàbregas: "Chalobah incarna il livello di ambizione del Como"

Cesc Fàbregas ha accolto così il nuovo difensore: "Trevoh è un acquisto importante per noi ed è un giocatore che incarna il livello di ambizione che abbiamo in questo club. Ha giocato e vinto ai massimi livelli, ma è anche desideroso di iniziare un nuovo capitolo continuando a migliorare. Il suo arrivo ci fornisce forza, velocità e personalità in difesa, oltre alla qualità tecnica necessaria per costruire il gioco. È un leader in grado di elevare il livello della squadra, e sono molto felice che abbia scelto il Como".

Chalobah: "Entusiasta e onorato, voglio scrivere la storia"

Prime parole anche per Chalobah: "Sono entusiasta e onorato di essere qui a Como: è un progetto ambizioso e in crescita, lavorare di nuovo con Cesc Fàbregas è davvero speciale. Non vedo l'ora di mettere la mia esperienza al servizio della squadra, di vivere l'incredibile atmosfera dello stadio e di entrare in sintonia con i tifosi. Darò il massimo ogni singolo giorno per scrivere insieme la storia".