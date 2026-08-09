Genoa, un derby scozzese all'esordio col Napoli? Occhi su Mulligan

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Genoa interessato a Josh Mulligan dell'Hibernian: sondaggio avviato per il centrocampista scozzese.

Il Genoa, avversario del Napoli all'esordio in campionato, continua a guardare con attenzione ai mercati internazionali alla ricerca di nuovi profili da inserire nella rosa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'ultimo nome finito nel mirino del Grifone è quello di Josh Mulligan, centrocampista dell'Hibernian, club della massima serie scozzese. Il giocatore è legato alla società fino al 30 giugno 2029 e rappresenta un'altra possibile scommessa individuata attraverso il lavoro di scouting del club rossoblù.

Genoa-Mulligan, primi contatti: si studia la formula dell'operazione

Al momento il Genoa avrebbe effettuato soltanto un sondaggio esplorativo per comprendere la fattibilità dell'operazione e verificare l'eventuale disponibilità dell'Hibernian a prendere in considerazione formule differenti dal trasferimento a titolo definitivo. La valutazione di Mulligan su Transfermarkt si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Toccherà ora a Diego Lopez e agli uomini mercato rossoblù valutare se approfondire i contatti e trasformare l'interesse in una vera trattativa.