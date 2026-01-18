Debutto col botto di Malen! Due gol, uno annullato: Roma avanti 1-0 a Torino all’intervallo

Un primo tempo a forti tinte giallorosse, con la Roma padrona del campo e un Torino spesso costretto a rincorrere. La gara è spezzettata, ma dopo i primi dieci minuti la squadra di Gasperini prende campo grazie soprattutto a Malen, molto coinvolto nella manovra offensiva. Pellegrini spreca una buona chance su assist di Rensch, mentre Dybala e lo stesso Malen vanno più volte vicini al gol. I granata, con Ngonge e Ché Adams, faticano invece a rendersi pericolosi.

A sbloccare il match è proprio il nuovo arrivato: al 26’ Malen capitalizza un tocco geniale di Dybala e batte Paleari con freddezza, firmando l’1-0 e il suo primo gol in giallorosso, accolto dagli applausi di Gasperini. Il Torino prova una timida reazione con Ngonge e qualche cross insidioso, ma senza successo. All’intervallo il vantaggio della Roma è meritato.