Juventus, ecco Lucumì: è arrivato a Torino per visite mediche e firma

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Luciano Spalletti avrà presto un nuovo rinforzo per la retroguardia. Jhon Lucumì sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. La squadra mercato bianconera capitanata da Giovanni Carnevali ha lavorato tanto per dare al tecnico toscano un nuovo innesto per quanto riguarda il pacchetto arretrato con l'intesa con il Bologna che, alla fine, è stata trovata.

Il difensore arrivato a Torino

Il giocatore colombiano infatti ha raggiunto in questi minuti la Continassa e presto sosterrà le visite mediche di rito. Dopo di che arriverà la firma sul contratto e in serata, solo ad iter completato, verrà ufficializzato dalla società. Un'operazione che si è chiusa a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro che saranno versati agli emiliani, società con cui era in scadenza di contratto nel 2027.