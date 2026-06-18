Elmas, la Juventus insiste: lo vede perfetto come alter ego di McKennie

vedi letture

L’attività di Giovanni Carnevali entra nel vivo. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus sta portando avanti un intenso programma di incontri e sopralluoghi per conoscere a fondo tutte le componenti del club bianconero. Nelle ultime settimane il dirigente ha visitato le strutture della società, partecipato a riunioni interne e avviato una serie di valutazioni legate al futuro assetto organizzativo. Parallelamente procede il lavoro sul mercato in sinergia con Luciano Spalletti, chiamato a condividere strategie e obiettivi per la prossima stagione. Prima di intervenire in entrata, però, la Juventus dovrà centrare l’obiettivo di almeno 13 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. La notizia è stata riportata da La Stampa.

Juventus, l'ex Napoli Elmas torna tra i profili osservati

Tra i nomi monitorati dalla dirigenza bianconera è riemerso quello di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, che Spalletti conosce bene per averlo allenato ai tempi del Napoli, è rientrato al Lipsia dopo le esperienze in prestito con Torino e Napoli, concluse senza esercizio del diritto di riscatto. Il club tedesco valuta il giocatore intorno ai 15 milioni di euro e i rapporti con la Juventus restano positivi. La sua principale qualità è la versatilità: Elmas può essere impiegato da mezzala, trequartista, esterno offensivo o mediano. Per la Juve può essere un perfetto alter ego di McKennie.