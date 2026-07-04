Genoa, all'esordio col Napoli può esserci una nuova punta: piace Dovbyk

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Il Genoa si muove con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo di Daniele De Rossi. Il nome in cima alla lista è quello di Artem Dovbyk: la dirigenza rossoblu stan spingendo forte per l'attaccante ucraino e i segnali sono incoraggianti. Infatti, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ka Roma avrebbe aperto alla formula del prestito e lo stesso calciatore starebbe sciogliendo le riserve, convinto dal pressing continuo del suo ex tecnico De Rossi, che lo ha già allenato nell'esperienza in giallorosso. Dunque, alla prima giornata di Serie A 2026/27, nella sfida contro il Napoli di Massimiliano Allegri, il Genoa potrebbe presentarsi al Ferraris con un nuovo centravanti.

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