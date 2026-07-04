Milan, non solo Gila: clamorosa suggestione Van Dijk! Liverpool apre, ma affare difficile

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Il futuro di Virgil van Dijk potrebbe non essere più legato al Liverpool. Tra ipotesi di mercato e interne, il Milan resta una suggestione complicata

Il futuro di Virgil van Dijk potrebbe essere sempre più lontano da Anfield. Secondo quanto riportato da Team Talk, all’interno del Liverpool non tutti avrebbero sostenuto il rinnovo del difensore fino al 2027 e una parte della dirigenza sarebbe ora aperta a valutare eventuali offerte. Per questo motivo, i Reds sarebbero pronti ad ascoltare proposte già nelle prossime settimane, con l’interesse che arriverebbe da più club europei, tra cui Milan, Fenerbahçe e Galatasaray.

van Dijk, suggestione Milan: costi elevati e operazione complessa

Al momento, l’ipotesi che porta Van Dijk al Milan resta soprattutto una suggestione di mercato. L’idea sarebbe stata avanzata da Zlatan Ibrahimović e non sarebbe stata scartata a priori dalla proprietà guidata da Gerry Cardinale. Tuttavia, si tratta di un’operazione estremamente complessa: il difensore olandese percepisce infatti circa 15 milioni di euro netti a stagione, una cifra ben superiore ai parametri economici del club rossonero, anche alla luce della nuova strategia di investimento adottata con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila. A complicare ulteriormente lo scenario c’è anche la posizione del Liverpool, che non avrebbe intenzione di privarsi facilmente del proprio capitano senza un’offerta economicamente rilevante. Dopo alcune recenti cessioni a parametro zero di giocatori chiave come Mohamed Salah, Andrew Robertson e Ibrahima Konaté, il club inglese non vorrebbe ripetere scenari simili. Prima di trasformare l’interesse in una vera trattativa, il Milan dovrà quindi valutare con attenzione la sostenibilità economica di un’operazione affascinante ma molto onerosa.