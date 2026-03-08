Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali: Kean out! Cuesta con Cremaschi dal 1'
Manca poco alla sfida delle 15 tra la Fiorentina ed il Parma, gara valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A. Per i viola il grande dubbio riguardava la presenza o meno di Moise Kean, che non ce la fa e non va neanche in panchina. Cuesta, privo di Bernabé, sceglie Cremaschi dal 1'. Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli.
A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.
Allenatore: Paolo Vanoli.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Sorensen, Nicolussi-Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.
A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Ndiaye, Esteves, Ondrejka, Elphage, Carboni, Mena Martinez, Conde.
Allenatore: Carlos Cuesta
